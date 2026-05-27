De Vrij non convocato per il Mondiale Koeman | Dagli esami è emerso che c’è una lesione Costretti a escluderlo

De Vrij non parteciperà al Mondiale a causa di un infortunio. Gli esami medici hanno evidenziato una lesione, che ha portato alla sua esclusione dalla rosa. La decisione è stata comunicata dall'allenatore, che ha confermato l'assenza del giocatore dopo aver ricevuto i risultati degli esami. Nessun altro dettaglio sulle condizioni del calciatore è stato reso noto.

Inter News 24 De Vrij non convocato per il Mondiale, Koeman: «Dagli esami è emerso che c’è una lesione». Segui le ultimissime. Niente da fare per Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, che non parteciperà al Mondiale 2026. La notizia ha sorpreso i media olandesi e non solo. Il motivo? L’ultimo infortunio rimediato dall’ex Lazio: gli esami hanno riscontrato una lesione che dovrà tenere fuori De Vrij per 15 giorni. Considerando le già poche partite nelle gambe del giocatore, il ct Koeman ha deciso di lasciarlo a casa. Le parole del CT in conferenza stampa. Ronald Koeman ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a questa scelta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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