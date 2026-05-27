De Vrij addio Mondiale e testa al futuro | se l' Inter chiama per il rinnovo risponde altrimenti
Il contratto del difensore olandese scade il 30 giugno e, al momento, non è stato rinnovato. Se il club si farà vivo con un'offerta di rinnovo, potrebbe continuare a giocare con la stessa maglia, altrimenti potrebbe cercare altre soluzioni. La possibilità di restare ancora una stagione è aperta, ma non ci sono conferme ufficiali. Il giocatore ha già lasciato la competizione mondiale e ora si concentra sul futuro contrattuale.
Il primo tassello dell'Inter del futuro è stato piazzato. Riporta al passato, ma è meglio dire al presente: Henrikh Mkhitaryan. Il 37enne armeno aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha a lungo meditato sull'addio al calcio giocato, ma alla fine si è lasciato ammaliare da Cristian Chivu che considera l'ex Roma e Arsenal ancora prezioso per la stagione che verrà. Quindi ok a un nuovo accordo annuale a cifre ridotte rispetto a quelle percepite fin qui (circa 4 milioni netti all'anno). Ma Mkhitaryan potrebbe non essere l'unico del pokerissimo dei nerazzurri in scadenza a strappare un altro anno di contratto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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