De Vrij addio Mondiale e testa al futuro | se l' Inter chiama per il rinnovo risponde altrimenti

Notizia in breve

Il contratto del difensore olandese scade il 30 giugno e, al momento, non è stato rinnovato. Se il club si farà vivo con un'offerta di rinnovo, potrebbe continuare a giocare con la stessa maglia, altrimenti potrebbe cercare altre soluzioni. La possibilità di restare ancora una stagione è aperta, ma non ci sono conferme ufficiali. Il giocatore ha già lasciato la competizione mondiale e ora si concentra sul futuro contrattuale.