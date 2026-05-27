Il Napoli ha deciso di concedersi una settimana di tempo per scegliere il nuovo allenatore. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, al momento ci sono due candidati in corsa e la decisione sarà presa tra questi due. La scelta avverrà in modo rapido, senza ulteriori approfondimenti, e il successore di Conte sarà determinato in breve tempo. La squadra sta valutando le opzioni disponibili e si avvia a una decisione finale a breve.

L’agenzia Ansa ci informa che è volata a due per la panchina del Napoli. Sarebbe un testa a testa, il che significa che il successore di Conte sarà scelto di corto muso. De Laurentiis sta assumendo informazioni sui due tecnici. In lizza, come è ormai noto, sono Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Per l’Ansa “Le possibilità per Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri sembrano, almeno in apparenza, essere le stesse”. L’agenzia di stampa scrive: De Laurentiis sta assumendo una serie di informazioni sui due tecnici, sta valutando i pro e i contro delle diverse soluzioni e alla fine sceglierà. Il presidente si è dato al massimo un’altra settimana di tempo per arrivare a una decisione che in ogni caso vuole prendere prima di salire sull’aereo che lo porterà a Los Angeles dove conta di trattenersi per diversi giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis si è dato una settimana per decidere l’allenatore del Napoli (Ansa)

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