De Laurentiis si è dato una settimana per decidere l’allenatore del Napoli Ansa

Da ilnapolista.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli ha deciso di concedersi una settimana di tempo per scegliere il nuovo allenatore. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, al momento ci sono due candidati in corsa e la decisione sarà presa tra questi due. La scelta avverrà in modo rapido, senza ulteriori approfondimenti, e il successore di Conte sarà determinato in breve tempo. La squadra sta valutando le opzioni disponibili e si avvia a una decisione finale a breve.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’agenzia Ansa ci informa che è volata a due per la panchina del Napoli. Sarebbe un testa a testa, il che significa che il successore di Conte sarà scelto di corto muso. De Laurentiis sta assumendo informazioni sui due tecnici. In lizza, come è ormai noto, sono Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Per l’Ansa “Le possibilità per Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri sembrano, almeno in apparenza, essere le stesse”. L’agenzia di stampa scrive: De Laurentiis sta assumendo una serie di informazioni sui due tecnici, sta valutando i pro e i contro delle diverse soluzioni e alla fine sceglierà. Il presidente si è dato al massimo un’altra settimana di tempo per arrivare a una decisione che in ogni caso vuole prendere prima di salire sull’aereo che lo porterà a Los Angeles dove conta di trattenersi per diversi giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de laurentiis si 232 dato una settimana per decidere l8217allenatore del napoli ansa
© Ilnapolista.it - De Laurentiis si è dato una settimana per decidere l’allenatore del Napoli (Ansa)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incontro Manna-De Laurentiis: si sceglie il nuovo allenatore del NapoliIl direttore sportivo e il presidente del Napoli si sono incontrati per decidere il nuovo allenatore della squadra.

De Laurentiis ha dato a Conte una settimana in extremis per ripensare all’addioStamattina è stata riportata da una testata giornalistica un'ultima trattativa tra il presidente di una squadra di calcio e l'allenatore, riguardante...

Temi più discussi: Conte dice addio al Napoli, De Laurentiis: I cicli finiscono; Conte via da Napoli: i motivi dell’addio e i dettagli sullo stipendio; Serie A: Allegri o Italiano, De Laurentiis vuole scegliere entro una settimana; Conte ha deciso, col Napoli è finita. Ho dato tutto. Chi al suo posto: Sarri e Allegri, corsa a due.

de laurentiis si è datoVendendo il Napoli a 2,2 miliardi, De Laurentiis realizzerebbe un profitto pari al 13mila per centoSe De Laurentiis vendesse il Napoli a 2,2 miliardi, realizzerebbe il più colossale affare nella storia del calcio mondiale ... ilnapolista.it

de laurentiis si è datoRomano: Italiano ha dato apertura totale, ma Manna lavora su Allegri da settimaneFabrizio Romano svela il casting Napoli: Manna lavora su Allegri da settimane, ma De Laurentiis è tentato da Italiano. Scelta imminente. ilnapolista.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web