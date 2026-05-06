Lope, insieme a Curro e Pia, decide di affrontare Vera dopo le ultime scoperte sul quaderno dorato: il Duca de Carril, padre della ragazza, potrebbe essere coinvolto nella rete criminale legata alla morte di Jana. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre si prepara una grande festa per il titolo di Adriano, Lope, Curro e Pia devono dare a Vera una notizia che le distruggerà la vita: il Duca de Carril è coinvolto nel caso Jana.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 7 maggio: Lope deve svelare a Vera la verità sul padre killer

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