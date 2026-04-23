? Cosa sapere Il regista Niccolò Senni riprende gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Alassio per il progetto Allenarsi al Futuro.. La produzione di 15 docufilm analizzerà il sistema educativo in 80 territori del Nord-Ovest italiano.. Il regista Niccolò Senni ha trascorso l’intera giornata di mercoledì 22 aprile ad Alassio per filmare una serie di interviste rivolte agli studenti dell’Istituto Alberghiero, dando vita al progetto formativo denominato Allenarsi al Futuro. L’iniziativa, che mira a indagare lo stato dell’istruzione nel quadrante del Nord-Ovest italiano, è promossa dall’Associazione Futuri Probabili con l’obiettivo di potenziare il capitale umano della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alassio al centro: 15 docufilm per svelare il futuro della scuola

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