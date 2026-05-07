Il governo sta affrontando il problema del caro energia, con particolare attenzione a ridurre la dipendenza da fonti esterne. Durante il vertice di maggioranza, è stata approvata una strategia che include anche il possibile utilizzo dell'energia nucleare. Nel frattempo, un ex presidente del consiglio ha espresso opposizione alle direttive europee in materia energetica. La discussione si concentra sulle misure da adottare per affrontare le sfide del settore.

Crisi internazionale e crisi energetica. Soprattutto questo sul tavolo del vertice di maggioranza che si è svolto ieri a Palazzo Chigi. Con Giorgia Meloni, a fare il punto sulle priorità, il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. «Il nucleare non è una scelta, non è un’opzione, è un obbligo, è un dovere» ha detto Salvini commentando i contenuti della riunione di maggioranza. «Abbiamo tutta l’intenzione di accelerare sul nucleare, perché sono passati troppi mesi, e quindi arrivare entro la fine di quest’anno a un quadro normativo che permetta dal 1° gennaio 2027 alle imprese che vorranno di investire per nucleare in Italia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Governo al lavoro sul caro energia. Pure Conte si ribella ai diktat europei

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