Lorenzo Musetti rinuncia al Roland Garros | Ho una lesione al retto femorale questa cosa mi pesa

Lorenzo Musetti ha comunicato sui social di non partecipare al torneo di Roland Garros a causa di una lesione al retto femorale riscontrata dopo l'ultima partita. Il tennista italiano ha spiegato che questa condizione lo ha portato a prendere questa decisione. Nessun altro dettaglio riguardo ai tempi di recupero o alle cure è stato fornito. La sua assenza rappresenta una perdita per il tabellone principale del torneo.

Lorenzo Musetti non parteciperà al Roland Garros. Il tennista azzurro lo ha annunciato attraverso i propri canali social: "Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale".🔗 Leggi su Fanpage.it

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