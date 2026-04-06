A Milano, oltre a Bartesaghi, altri giovani calciatori italiani del settore giovanile del club sono stati convocati in Nazionale. Il calciatore ha disputato due partite con l'Under 21, ma non si tratta dell’unico talento rossonero selezionato per le rappresentative nazionali. La chiamata di più ragazzi conferma la presenza di giovani promesse provenienti dall’area giovanile del club nel panorama delle convocazioni ufficiali.

Si sta parlando tantissimo in questi ultimi giorni dei giovani italiani e sul come gestirli e lanciarli nel nostro campionato per fare ripartire del tutto il movimento italiano calcio. Nel Milan ci sono tantissimi talenti interessanti sia guardando la prima squadra, il Milan Futuro e il Milan Primavera. Andiamo a vedere quali e quanti giocatori Under 21 hanno giocato in questa pausa con l'Italia. Bartesaghi è stato titolarissimo dell'Under 21 di Baldini nelle sfide di qualificazioni agli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord e la Svezia. Per Bartesaghi 3 assist in due partite in cui ha dimostrato di essere già prontissimo per l'Italia dei 'grandi'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Bartesaghi: ecco gli italiani rossoneri chiamati in Nazionale

Non solo Milan, Bartesaghi è il futuro dell’Italia sulle fasce: ecco perchéMilan, Bartesaghi ormai è una certezza della squadra di Massimiliano Allegri: il classe 2005 si sta prendendo anche la Nazionale con prove sempre più...

Chievo Verona-Milan Futuro, la preview del match: rossoneri chiamati alla vittoriaIl Milan Futuro verrà ospitato dal Chievo Verona allo stadio Olivieri domenica 17 gennaio alle ore 18:00.

Temi più discussi: Bartesaghi: Devo tutto ad Allegri. Gabbia la mia guida, parlo tanto con Rabiot. Napoli, siamo pronti; Milan-Inter: chi manca, chi c'è, chi è a rischio. Il bollettino a -4 dal derby; Bartesaghi cuore rossonero: Tifo Milan fin da bambino, poi ricorda il primo incontro con Maldini; C’è un’onda verde per il Milan del futuro. Kostic e non solo: i nuovi diavoletti rossoneri.

Bartesaghi: «Al Milan ho avuto più di quanto pensavo di chiedere. Mi piace dove mi utilizzano oggi»Bartesaghi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, tanti gli argomenti toccati dal calciatore del Milan Davide Bartesaghi, esterno sinistro del Milan che è tra i migliori dei suo ... milannews24.com

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