Dante l’uomo difficile dietro al poeta

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi alle 17 nel Museo di Storia naturale, la psicologa Stefania Migliorini e lo scrittore Sergio Landi (nella foto), terranno una conferenza dal titolo ’ Dante in lotta con se stesso: un carattere inquieto ’. Dante Alighieri ci parla di sé attraverso le proprie opere, alimentando una ‘mitologia’ personale che sicuramente ne rispecchia il carattere, determinato da inquietudini e conflitti interiori. I suoi contemporanei lo dipingono come uomo dal temperamento duro, scontroso, appassionato, pieno di orgoglio, di sdegno e di rancori spesso manifestati con veemenza. Aveva un’idea altissima della sua intelligenza e della sua missione: si vedeva come un profeta che, attraverso l’impegno letterario, doveva dire la verità anche se scomoda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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