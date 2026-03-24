Dantedì a Firenze | al Museo Casa di Dante le donne del Poeta prendono voce e costume

Mercoledì 25 marzo alle 17.30 un percorso teatralizzato gratuito racconta Gemma Donati, Bella degli Abati e Francesca da Rimini. Storia, teatro e memoria si fondono nelle sale del museo. Per il Dantedì, il Museo Casa di Dante di Firenze propone un percorso guidato teatralizzato in costume dedicato alle figure femminili che hanno attraversato la vita e l'opera di Dante Alighieri. L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 marzo alle 17.30, l'ingresso è gratuito. Durante la visita prenderanno forma e parola tre protagoniste: Gemma Donati, moglie del Poeta, Bella degli Abati, sua madre, e Francesca da Rimini, figura simbolo della Commedia e della riflessione dantesca su amore e destino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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