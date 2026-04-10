Oggi il Teatro della Quattordicesima di Milano accoglie ’ Dante, l’uomo dietro il poeta ’, produzione firmata dall’associazione culturale Liberarte che propone un ritratto inedito e profondamente vivo di Dante Alighieri. Due spettacoli per coinvolgere diverse generazioni, una matinée alle 11 dedicata esclusivamente alle scuole e una serale alle 21 aperta a tutto il pubblico. Lo spettacolo esplora il viaggio umano di Dante, concentrandosi sulle sue insicurezze, il legame viscerale con Beatrice e i conflitti interiori. In scena, il pubblico non troverà solo il ’Padre della lingua italiana’, ma un uomo capace di amare, soffrire e lottare, rendendo la sua figura attuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A teatro arriva Dante. L’uomo dietro il poeta

Virgilio, Dante e Beatrice in Romagna. Il poeta Lorenzo Scarponi declama in dialetto la Divina CommediaPerché certi poeti dialettali mettano in campo la sfida di piegare al dialetto romagnolo (anzi, ai dialetti romagnoli, considerata la diversità che...

A spasso per la città con Dante. Al via una mostra immersiva: "Ora un monumento per il poeta"Una parentesi, una specie di bolla spazio-temporale che ci porta ad immaginare il ’Sommo Poeta’ a passeggio fra le vie di Forlì, una città...

LA VERDAD PROHIBIDA DE DA VINCI // ESTO OCULTARON SOBRE DA VINCI POR SIGLOS! | HISTORIA PARA DORMIR

Temi più discussi: A teatro arriva Dante. L’uomo dietro il poeta; Emma Dante: Porto in scena la rabbia, perché mi aiuta a ritrovare gli amori perduti; Emma Dante a Bologna: il rito collettivo di Extra moenia tra maschere del quotidiano e ferite del presente; Re Chicchinella, potere e solitudine al Morlacchi. Emma Dante torna a Perugia con la sua favola nera.

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Sandro Lombardi è il protagonista di «Edipus» al teatro DanteArezzo, 19 febbraio 2026 - Questa sera alle 21 al teatro Dante di Sansepolcro, Sandro Lombardi è il protagonista di «Edipus. Trent’anni dopo» di Giovanni Testori. Uno spettacolo di Federico Tiezzi e ... lanazione.it

Torino centro storico Fiat Via Chiabrera 20 ( Zona Corso Dante) Aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00 - facebook.com facebook

Torino, minaccia di gettarsi dal ponte di corso Dante: salvato dagli agenti di polizia x.com