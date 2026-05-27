Danneggia trave del ponte ferroviario a Popoli con un autoarticolato e prosegue la marcia
Un autoarticolato ha urtato una trave del ponte ferroviario a Popoli Terme, nei pressi dello stabilimento della Gran Guizza. Dopo aver causato il danno, il veicolo ha proseguito la marcia senza fermarsi. L’incidente è stato riferito da fonti locali. Non ci sono notizie di feriti o di altre conseguenze immediate. La polizia sta verificando le circostanze dell’accaduto.
A Popoli Terme nei pressi dello stabilimento della Gran Guizza, un autoarticolato avrebbe urtato la trave del ponte ferroviario, danneggiandolo, come riporta LaPresse. Poi l'autista avrebbe continuato la sua marcia. La segnalazione è arrivata da alcuni automobilisti. Abbonati per leggere i nostri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie e thread social correlati
Prosegue la chiusura del ponte sul Grondana a FerriereIl ponte sul torrente Grondana a Ferriere è chiuso in via temporanea per lavori di consolidamento delle sue fondazioni.
“Un Palazzo di Libri” prosegue a Palazzo Ducale con Dario Fabbri e il suo “Il destino dei popoli”Mercoledì 6 maggio alle 18:30 si terrà un nuovo incontro nella rassegna “Un Palazzo di libri” presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.
Argomenti più discussi: Popoli Terme, danneggiato il ponte ferroviario; Camion urta il ponte ferroviario e fugge: indagini in corso a Popoli Terme; Via Salaria, al via i lavori sul cavalcavia danneggiato: chiusura dal 29 giugno; IMG-20260526-WA0040.