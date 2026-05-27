Danneggia trave del ponte ferroviario a Popoli con un autoarticolato e prosegue la marcia

Notizia in breve

Un autoarticolato ha urtato una trave del ponte ferroviario a Popoli Terme, nei pressi dello stabilimento della Gran Guizza. Dopo aver causato il danno, il veicolo ha proseguito la marcia senza fermarsi. L’incidente è stato riferito da fonti locali. Non ci sono notizie di feriti o di altre conseguenze immediate. La polizia sta verificando le circostanze dell’accaduto.