Prosegue la chiusura del ponte sul Grondana a Ferriere

Il ponte sul torrente Grondana a Ferriere è chiuso in via temporanea per lavori di consolidamento delle sue fondazioni. La Provincia di Piacenza ha comunicato che l’intervento riguarda la struttura che attraversa la Strada provinciale n. La chiusura rimarrà in vigore fino al completamento dei lavori, che prevedono interventi di rafforzamento sulla base del ponte. La circolazione viene deviata su percorsi alternativi e si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sulle tempistiche.

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Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del manufatto di attraversamento del torrente Grondana, lungo la Strada provinciale n. 50 del Mercatello (formazione micropali). Interventi propedeutici ai lavori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso per due giorniIl Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori finalizzati allo spostamento dei sottoservizi... Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso nelle ore diurne per un meseIl Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del manufatto... Temi più discussi: Derattizzazione a Is Mirrionis e chiusura temporanea del Mercato di via Quirra l’11 maggio; Rigenerazione urbana ex area ferroviaria; Comunità energetica rinnovabile - Il tavolo operativo definisce il percorso verso la costituzione della CER; Wall Street positiva. Lavoro USA migliore delle attese. Ho riunito i nostri Ambasciatori in Medio Oriente per fare il punto sulla crisi nel Golfo, la chiusura dello Stretto di #Hormuz e l’assistenza ai nostri connazionali. Ho chiesto alle nostre Ambasciate di proseguire con un monitoraggio costante e puntuale del quadr x.com A8 Milano-Varese: rinviata la chiusura tra Busto Arsizio e GallarateModifiche alla viabilità sull’A8 Milano-Varese: stop annullato e nuove chiusure notturne tra Busto Arsizio e Gallarate ... legnanonews.com Il Consiglio di Stato sospende la chiusura del Castello delle CerimonieCon un decreto cautelare monocratico il presidente della settima sezione del Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Castello delle Cerimonie. Si tratta del Grand Hotel La Sonrisa di ... ansa.it