Prosegue la chiusura del ponte sul Grondana a Ferriere

Da ilpiacenza.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte sul torrente Grondana a Ferriere è chiuso in via temporanea per lavori di consolidamento delle sue fondazioni. La Provincia di Piacenza ha comunicato che l’intervento riguarda la struttura che attraversa la Strada provinciale n. La chiusura rimarrà in vigore fino al completamento dei lavori, che prevedono interventi di rafforzamento sulla base del ponte. La circolazione viene deviata su percorsi alternativi e si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sulle tempistiche.

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Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del manufatto di attraversamento del torrente Grondana, lungo la Strada provinciale n. 50 del Mercatello (formazione micropali). Interventi propedeutici ai lavori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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