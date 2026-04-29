Daniela Ruggi si scava nella torre dove è stato trovato il teschio | chiesti nuovi accertamenti sul reggiseno

Le indagini sulla morte di Daniela Ruggi, una donna di 32 anni, continuano nelle zone circostanti la Torre di Pignone. Dopo il ritrovamento del suo teschio a gennaio 2026, le forze dell'ordine stanno scavando nella torre, dove sono stati trovati anche alcuni resti ossei. Sono stati richiesti ulteriori accertamenti sul reggiseno ritrovato sul sito. Le operazioni mirano a individuare eventuali altri resti e a chiarire le circostanze del decesso.

Proseguono le indagini sulla morte della 32enne Daniela Ruggi. Dopo il ritrovamento del teschio nella Torre di Pignone, avvenuto a gennaio 2026, sono partite le operazioni per preparare il sito alle ricerche di altri resti. Chiesti nuovi accertamenti sul reggiseno rinvenuto vicino al teschio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morte Daniela Ruggi, oggi nuovi accertamenti nella torre dove è stato trovato il teschio: si cerca il cellulareSono iniziati questa mattina gli accertamenti nei pressi della torre pericolante dove è stato ritrovato il teschio di Daniela Ruggi, scomparsa nel... Daniela Ruggi, trovato nuovo reperto osseo nella torre dove è stato rinvenuto il teschioNei pressi della torre pericolante dove era stato trovato il teschio di Daniela Ruggi è ora stato rinvenuto un nuovo reperto osseo che dovrà essere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Daniela Ruggi, si scava nella torre dove è stato trovato il teschio: chiesti nuovi accertamenti sul reggisenoProseguono le indagini sulla morte di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa da Montefiorino, sull'Appennino modenese, nel settembre 2024. Più di un anno dopo, a gennaio 2026, è stato trovato un teschio ... fanpage.it DANIELA RUGGI, AL VIA LE OPERAZIONI NELLA TORRE: SI CERCANO ALTRI RESTISi continua a lavorare per venire a capo del giallo di Montefiorino, dove sono cominciati i lavori di accantieramento nell’area della torre di Pignone, dove lo scorso primo gennaio è stato ritrovato i ... tvqui.it