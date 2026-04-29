Daniela Ruggi si scava nella torre dove è stato trovato il teschio | chiesti nuovi accertamenti sul reggiseno

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sulla morte di Daniela Ruggi, una donna di 32 anni, continuano nelle zone circostanti la Torre di Pignone. Dopo il ritrovamento del suo teschio a gennaio 2026, le forze dell'ordine stanno scavando nella torre, dove sono stati trovati anche alcuni resti ossei. Sono stati richiesti ulteriori accertamenti sul reggiseno ritrovato sul sito. Le operazioni mirano a individuare eventuali altri resti e a chiarire le circostanze del decesso.

Proseguono le indagini sulla morte della 32enne Daniela Ruggi. Dopo il ritrovamento del teschio nella Torre di Pignone, avvenuto a gennaio 2026, sono partite le operazioni per preparare il sito alle ricerche di altri resti. Chiesti nuovi accertamenti sul reggiseno rinvenuto vicino al teschio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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