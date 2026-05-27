Sono stati trovati i resti di una donna in un edificio abbandonato. Dopo mesi senza notizie, il corpo è stato scoperto tra pietre e pavimenti crollati. Il ritrovamento potrebbe chiudere un caso di scomparsa irrisolta. La polizia ha confermato che i resti appartengono alla persona scomparsa, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La scena del ritrovamento si trova in una struttura in stato di degrado, chiusa da tempo.

Per mesi di lei non si era saputo più nulla. Poi, tra le pietre e i pavimenti crollati di un vecchio edificio abbandonato, sono riaffiorati i resti che potrebbero chiudere uno dei casi più misteriosi degli ultimi anni. Gli investigatori hanno lavorato per ore tra macerie e detriti, in un’area isolata dell’Appennino, mentre archeologi forensi e consulenti della Procura eseguivano rilievi millimetrici alla ricerca di ogni possibile traccia utile a ricostruire quanto accaduto. La svolta riguarda la scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I suoi resti sono stati ritrovati a Vitriola, frazione di Montefiorino, sull’Appennino modenese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Daniela Ruggi scomparsa, il ritrovamento shock: “Sono sue”

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Daniela Ruggi: È suo il cranio ritrovato nel rudere. Si nasconde un delitto dietro la sua morte.

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