un reggiseno e una busta per risolvere il giallo della morte di daniela ruggi

A Montefiorino, in provincia di Modena, è stato rinvenuto un reggiseno e una busta all’interno di una casa torre di Vitriola. La polizia sta cercando di stabilire se il reggiseno appartenga o meno a Daniela Ruggi, la donna trovata morta in circostanze ancora da chiarire. Le indagini continuano senza che siano state identificate le cause della morte.

Montefiorino (Modena), 12 marzo 2026 – Ancora non si sa se quella coppa di reggiseno trovata all’interno della casa torre di Vitriola appartenesse o meno a Daniela Ruggi, il cui assassino ancora non ha un volto. La parte di indumento si trovava a poca distanza dal teschio della vittima – rinvenuto il primo gennaio da due escursionisti -, su cui sono in corso accertamenti alla medicina legale di Milano. Daniela Ruggi è stata uccisa nella torre Pignone (dove è stato trovato il teschio): la certezza dalle indagini La torre dove sono stati trovati i resti di Daniela Ruggi A caccia di tracce biologiche Proprio per verificare l’eventuale presenza di tracce biologiche o impronte lasciate ipoteticamente dal responsabile del delitto sull’indumento, il prossimo 18 marzo sarà dato incarico agli esperti del Ris di Parma affinchè venga analizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

