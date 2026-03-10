daniela ruggi il giallo della lettera anonima

A Montefiorino, il 10 marzo 2026, si parla di Daniela Ruggi e di una lettera anonima che ha attirato l’attenzione. Secondo quanto riportato, se una persona è arrivata in ospedale pulita, è probabile che qualcuno l’abbia lavata nei giorni precedenti. La vicenda coinvolge dettagli che vengono analizzati dagli inquirenti per fare chiarezza sulla situazione.

Montefiorino (Modena), 10 marzo 2026 – "Se è arrivata in ospedale pulita, qualcuno l'aveva 'lavata' qualche giorno prima. In quei giorni c'era un funerale a Vitriola, quindi era fondamentale andarci 'puliti'. I vestiti però non si asciugano subito e forse, tra il 19 e il 20, è andata a ritirarli. E allora, in quel frangente, può esserci stata una caduta accidentale a casa di qualcuno.". Casolare dove sono stati ritrovati i resti di Daniela Ruggi a Vitriola La misteriosa lettera anonima . E' il contenuto di una misteriosa lettera anonima, scritta a computer, recapitata i primi giorni di gennaio dello scorso anno alla stazione dei carabinieri di Montefiorino.

