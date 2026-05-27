Dopo mesi di silenzio, si scopre che i resti trovati tra le macerie appartengono a Daniela Ruggi. La donna era dispersa da tempo e la sua identità è stata confermata attraverso analisi genetiche. La scoperta avviene in un sito abbandonato, ora al centro delle indagini. La famiglia aveva riposto speranze di ritrovarla viva, ma i risultati confermano il triste epilogo. La polizia ha avviato verifiche sul luogo e sulle cause del crollo.

Per mesi è rimasta solo una domanda, ripetuta a bassa voce tra familiari e amici: dov’è finita Daniela? Poi, all’improvviso, un luogo dimenticato torna al centro di tutto. Un edificio abbandonato, pietre crollate, detriti ovunque. E la sensazione, gelida, che lì dentro ci fosse la risposta che nessuno voleva davvero sentire. Nelle ultime ore, in Appennino, le ricerche hanno preso una piega drammatica. Ore di lavoro tra macerie e pavimenti collassati, con ogni centimetro passato al setaccio. Un’operazione lunga, delicata, quasi sospesa: perché quando si scava in posti così, non si cerca solo una traccia, ma un pezzo di verità. Il posto che ora fa paura: la torre diroccata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Daniela Ruggi, mesi di silenzio e poi l’orrore tra le macerie: “Sono sue”

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Il giallo di Daniela Ruggi, prima scomparsa e poi i resti tra le rovine | ARCHIVIO TRUE CRIME LIVE

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