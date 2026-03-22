Il silenzio degli Innocenti | lettera aperta dei residenti tra le macerie del Teatro Sannazaro

Finiti i crepitii delle ultime travi di legno bruciate, finito il gocciolio degli ultimi getti d’acqua lanciati dai Vigili del Fuoco, spenti i lampeggianti e le sirene dei mezzi delle Forze dell’ordine, è rimasto solo il silenzio. Il silenzio – che nasce dall’incredulità, dal lutto, dallo stress post- traumatico – di 40 e più persone, tra proprietari e inquilini, che hanno abitato e lavorato negli edifici che, a corte, circondano il cratere e le macerie del Teatro Sannazaro. Il silenzio difronte alle ordinanze di interdizione totale che hanno riguardato 4 attività economiche e 4 abitazioni civili e di interdizione parziale relative a 6 abitazioni private. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Napoli, incendio al teatro Sannazaro: cupola in fiamme. Paura tra i residenti della zona – Le fotoL’incendio del teatro Sannazaro è stato del tutto domato e il teatro è completamente distrutto.

Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video dei vigili del fuoco tra le fiammeSono 22 gli appartamenti che saranno evacuati in seguito all’incendio che ha colpito e distrutto il teatro Sannazaro di Napoli.

Tutto quello che riguarda Teatro Sannazaro

Discussioni sull' argomento Teatro Sannazaro, monta la protesta dei residenti tra le macerie; Sannazaro, lettera-protesta: Noi residenti indignati dal silenzio delle Istituzioni.

Sannazaro, lettera-protesta: «Noi residenti indignati dal silenzio delle Istituzioni»«Il silenzio degli innocenti». La definiscono così i residenti di via Chiaia, quelli che vivono tra le macerie del teatro Sannazaro, la propria assurda condizione: quella di ... ilmattino.it

Napoli, Teatro Sannazaro, la rabbia dei residenti: «Su di noi è calato il silenzio»Napoli è stata inviata una lettera aperta per sollecitare l'attenzione delle istituzioni e rompere il silenzio. cronachedellacampania.it

Incendio teatro Sannazaro, lettera aperta dei residenti per chiedere sostegno alle istituzioni. Borrelli (Avs): “Avevamo già segnalato il problema, si trovino rapidamente soluzioni adeguate” A oltre un mese dal devastante incendio che ha colpito il Teatro Sanna facebook

#teatro sannazaro, la lettere dei residenti: «Su di noi è calato il silenzio» x.com