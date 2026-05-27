Dammi la borsa e poi calci al volto | 26enne a processo per aver rapinato due donne al bancomat
Un uomo di 26 anni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver rapinato due donne al bancomat. In un episodio, avrebbe prima chiesto “Dammi la borsa” e poi avrebbe colpito una vittima con un calcio al volto. Una delle donne ha accettato il risarcimento e ritirato la denuncia, mentre l’altra si è costituita parte civile nel processo. L’imputato è difeso da due avvocati.
Una vittima ha accettato il risarcimento e ha ritirato la denuncia, l’altra ha deciso di costituirsi parte civile nel processo a carico di 26enne perugino, difeso dagli avvocati Fabio Maddalena e Michele Morena, accusato di rapina e scippo di due donne che avevano ritirato denaro al bancomat. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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