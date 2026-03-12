La pistola e il pugno sferrato al volto Un 21enne rapinato al McDonald’s

Un ragazzo di 21 anni è stato vittima di una rapina al McDonald’s di viale Lombardia. Due uomini gli hanno strappato il telefono cellulare dopo avergli mostrato una pistola nascosta in tasca e avergli sferrato un pugno al volto con un tirapugni. L’aggressione si è verificata in pieno giorno all’interno del locale.

Gli hanno rapinato il telefono cellulare al McDonald's di viale Lombardia dopo avergli mostrato una pistola nascosta in tasca per intimidirlo e avergli sferrato un pugno al volto con un tirapugni. Per questo violento episodio, commesso la notte del 10 marzo nei confronti di un ragazzo egiziano di 21 anni, gli agenti della polizia di Stato di Monza hanno identificato un 27enne di nazionalità italiana residente a Monza, che è stato nel frattempo arrestato per droga. I poliziotti erano stati inviati dalla centrale operativa della Questura di Monza e Brianza in viale Lombardia, dove il ragazzo egiziano ha riferito di essere stato aggredito da...

Monza, rapinano un 21enne mostrando una pistola e colpendolo al volto con un tirapugniMonza, 11 Marzo 2026 - Arrestato per droga e indagato per una rapina commessa ai danni di un egiziano 21enne al Mc Donald's di viale Lombardia.

