A Milano si parla di un possibile cambio nella dirigenza sportiva, con Tare in discussione. Nel frattempo, D’Amico, noto per le sue operazioni di mercato e le plusvalenze, si trova in posizione di interesse. Il dirigente, attualmente collegato all’Atalanta, dovrebbe lasciare il suo incarico e si occupa di operazioni legate a trasferimenti e valorizzazioni di calciatori. La situazione è al centro di alcune indiscrezioni di mercato.

Le strategie rossonere saranno definite dopo il finale di stagione: così è deciso. Certo che mentre il Milan aspetta di conoscere il proprio destino europeo, il mercato intorno procede. E non si parla solo di giocatori ma di dirigenti: movimenti a cui guardare con attenzione anche in ottica rossonera. Le scelte sono rinviate, ma riguarderanno anche la conferma o meno dell’attuale organigramma. L’estate scorsa, quando l’ad Furlani decise di aggiungere al gruppo dirigenziale un ds dedito alla parte tecnica, tra i candidati c’era anche Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta. La scelta poi premiò Tare: oggi, come tutti, è in discussione. Ha dotato il Milan della leadership di Modric, ma le spese più consistenti non l’hanno ripagato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Tare è in discussione. Alla finestra c'è D'Amico, re delle plusvalenze

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