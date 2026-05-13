Milan Tare è in discussione Alla finestra c' è D' Amico re delle plusvalenze

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si parla di un possibile cambio nella dirigenza sportiva, con Tare in discussione. Nel frattempo, D’Amico, noto per le sue operazioni di mercato e le plusvalenze, si trova in posizione di interesse. Il dirigente, attualmente collegato all’Atalanta, dovrebbe lasciare il suo incarico e si occupa di operazioni legate a trasferimenti e valorizzazioni di calciatori. La situazione è al centro di alcune indiscrezioni di mercato.

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Le strategie rossonere saranno definite dopo il finale di stagione: così è deciso. Certo che mentre il Milan aspetta di conoscere il proprio destino europeo, il mercato intorno procede. E non si parla solo di giocatori ma di dirigenti: movimenti a cui guardare con attenzione anche in ottica rossonera. Le scelte sono rinviate, ma riguarderanno anche la conferma o meno dell’attuale organigramma. L’estate scorsa, quando l’ad Furlani decise di aggiungere al gruppo dirigenziale un ds dedito alla parte tecnica, tra i candidati c’era anche Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta. La scelta poi premiò Tare: oggi, come tutti, è in discussione. Ha dotato il Milan della leadership di Modric, ma le spese più consistenti non l’hanno ripagato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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