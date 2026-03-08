Evade dai domiciliari e fugge in auto senza patente | viene inseguito e arrestato

Un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, ha deciso di uscire di casa e mettersi alla guida di un’auto senza patente. Dopo aver percorso alcune strade, è stato notato e inseguito dalle forze dell’ordine. La fuga si è conclusa con il suo arresto. L’episodio si è verificato a Casalabate e ha visto coinvolti agenti e mezzi di pattuglia.

Un 35enne, che stava scontando la misura dopo un precedente arresto per spaccio di cocaina, bloccato dai carabinieri a Casalabate dopo aver tentato di seminare la pattuglia della radiomobile di Campi CASALABATE – Nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha deciso di sfidare nuovamente la legge, mettendosi alla guida senza patente e tentando una fuga disperata. Bajran Bajrusi, 35enne di origini montenegrine residente a Casalabate, marina di Trepuzzi e Squinzano, è tornato in manette lo scorso venerdì al termine di un concitato inseguimento. Tutto è iniziato durante un controllo di routine effettuato dai carabinieri della Sezione radiomobile di Campi Salentina.

