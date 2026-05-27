Dall’oculistica alle gastroscopie ecco le visite che finiscono sotto la lente per abbattere le liste d’attesa

Notizia in breve

Una task force di specialisti sta esaminando le liste d’attesa per ridurle, concentrandosi su visite come oculistica e gastroscopia. L’obiettivo è garantire che ogni esame venga prescritto solo se strettamente necessario e utile per la salute del paziente, eliminando le richieste non essenziali. La revisione riguarda tutte le visite specialistiche, con l’intento di velocizzare i tempi di attesa e ottimizzare le risorse disponibili.