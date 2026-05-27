Dall’oculistica alle gastroscopie ecco le visite che finiscono sotto la lente per abbattere le liste d’attesa
Una task force di specialisti sta esaminando le liste d’attesa per ridurle, concentrandosi su visite come oculistica e gastroscopia. L’obiettivo è garantire che ogni esame venga prescritto solo se strettamente necessario e utile per la salute del paziente, eliminando le richieste non essenziali. La revisione riguarda tutte le visite specialistiche, con l’intento di velocizzare i tempi di attesa e ottimizzare le risorse disponibili.
Una task force di specialisti per passare al setaccio le liste d’attesa e “fare in modo che ogni visita specialistica o esame venga prescritto solo quando è davvero necessario e utile per la salute del cittadino”.È l’ulteriore passo introdotto dalla Regione Umbria con l’obiettivo di “migliorare i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Taglio alle liste d’attesa. Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anniL’Asl ha approvato il piano 2026 per ridurre le liste di attesa, con risorse destinate a smaltire le visite sospese da anni.
Visite fino alle 20 in settimana e il sabato mattina per ridurre le liste d'attesaLa regione ha stanziato 91 milioni di euro per ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie.