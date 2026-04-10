Taglio alle liste d’attesa Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anni

L’Asl ha approvato il piano 2026 per ridurre le liste di attesa, con risorse destinate a smaltire le visite sospese da anni. La decisione interessa anche il territorio di Massa-Carrara e l’Ospedale delle Apuane, che vedrà miglioramenti nelle tempistiche delle prestazioni sanitarie. Il provvedimento si inserisce in un intervento più ampio volto a velocizzare l’erogazione dei servizi medici e a ridurre i tempi di attesa per i pazienti.

Massa Carrara, 10 aprile 2026 – L’Asl ha approvato il piano 2026 per il miglioramento delle liste di attesa, un documento che avrà un impatto diretto anche sul territorio di Massa?Carrara e, in particolare, sull’Ospedale delle Apuane. La struttura massese è infatti uno dei presidi con il maggior numero di pazienti in lista, come evidenziato dai dati aggiornati al 6 gennaio 2026: oltre 2.400 persone in attesa di intervento, con una concentrazione significativa di prenotazioni risalenti al 2024 e un forte incremento registrato nel 2025. Il numero più elevato fra gli ospedali nella tabella dell’Usl Toscana Nord Ovest, un quadro che rende evidente la pressione sul presidio e la necessità di un piano di recupero strutturato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio alle liste d’attesa. Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anni I piani delle Asl pugliesi contro le liste di attesa: straordinari per smaltire 16mila esamiOggi le aziende sanitarie locali pugliesi presentano alla Regione i piani per abbattere le liste d’attesa. Da liste d’attesa a chi salta le visite, piattaforma Ia supera criticità Cup Asl e ospedali(Adnkronos) – Da un lato le lunghe liste d'attesa per prenotare una visita o un esame, con il conseguente rischio di inefficienze e insoddisfazione... Temi più discussi: Taglio alle liste d’attesa. Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anni; Accordo Usl e azienda, taglio delle liste d’attesa: a Padova in arrivo altre 20 mila visite; Benini: Liste d’attesa, pronto soccorso e conti: così rimettiamo in ordine l’Ulss 6; Sanità, alla Regione 10,2 miliardi per il 2026: crescono i fondi, ma aumentano i vincoli. Taglio alle liste d’attesa. Soldi in arrivo dall’Asl per smaltire le visite ferme al palo da anniOltre 2.400 persone aspettano un intervento (anche dal 2023) 7,8 milioni di euro per altro personale e incremento del tetto per il privato ... lanazione.it Un taglio alle liste d'attesaRubriche TGR Abruzzo Abruzzo Crime Cult 2026 Fermata d'autobus Il cittadino digitale La macchina del tempo L'albero dei mestieri Macchemito Nastro magnetico Prospettive Parole d'Amore Questione di ... rainews.it Cotronei (KR) - Taglio illegale di alberi, due arresti e sequestri in area protetta - facebook.com facebook Fidanza attacca Il Fatto: “Taglio e cuci di un’intervista di 3 anni fa…” x.com