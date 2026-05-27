Dallo Zen e dalla Kalsa arriva un appello di speranza nel nome di San Filippo Neri

Notizia in breve

Dai quartieri dello Zen e della Kalsa, uniti nel nome di San Filippo Neri, è stato lanciato un appello alla città di Palermo. La richiesta riguarda iniziative di riscatto sociale e di rafforzamento della comunità locale. Entrambi i quartieri, noti per le difficoltà sociali, si sono uniti per promuovere un messaggio di speranza e collaborazione. L’appello invita a sostenere progetti e interventi che possano favorire il miglioramento delle condizioni di vita.