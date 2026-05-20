Kalsa e Zen gemellati nel nome di San Filippo Neri

Due quartieri di Palermo, situati a distanza sulla mappa, hanno deciso di unire le forze attraverso un gemellaggio dedicato a San Filippo Neri. La collaborazione tra le comunità mira a rafforzare il senso di identità e promuovere iniziative sociali condivise. La collaborazione si basa su incontri e progetti comuni che coinvolgono residenti, associazioni locali e istituzioni. L’obiettivo dichiarato è favorire un percorso di riscatto sociale e di partecipazione attiva nel territorio.

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