Un appello è stato lanciato per ricordare San Filippo Neri, compatrono di Manfredonia, che viene considerato dimenticato. La richiesta riguarda l’attenzione sulla figura del santo e il riconoscimento del suo ruolo come compatrono della città. La richiesta è rivolta alle autorità e alla comunità locale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio religioso e storico legato alla figura del santo.

Voglio fare un appello accorato, sperando che venga letto fino alla fine e soprattutto che venga accolto da chi ha il potere di cambiare le cose È doloroso ammetterlo, ma San Filippo Neri è un santo quasi completamente dimenticato da noi manfredoniani, nonostante il suo titolo di compatrono della città. Per questo motivo rivolgo un appello ufficiale al parroco della Cattedrale e a tutta la comunità parrocchiale. Un santo della sua grandezza merita di essere venerato come si deve. Ricordiamoci che il nostro Museo Diocesano custodisce gelosamente la sua berretta e una sua reliquia! Perché, allora, non valorizzare questa memoria? Chiedo che si possa: Esporre il santo alla venerazione dei fedeli, tirandolo fuori dalla nicchia in cui si trova. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Appello per San Filippo Neri, compatrono dimenticato di Manfredonia

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Concerto Candlelight a tema - Oratorio di San Filippo Neri (BO)

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