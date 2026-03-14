Il Napoli, sotto la guida di Conte, si avvicina a un record importante, mantenendo l’imbattibilità allo stadio Maradona. La squadra ha conquistato numerosi punti nelle ultime partite, confermando la sua solidità in casa. La serie di risultati positivi prosegue, mentre il club cerca di superare il primato stabilito da Sarri. La partita contro le avversarie ha rafforzato questa tendenza.

Il Napoli continua a trasformare lo stadio Maradona in un vero e proprio fortino. La squadra di Antonio Conte arriva alla sfida contro il Lecce con una lunga serie positiva tra le mura amiche: sono ormai 24 le partite senza sconfitte, con l’ultimo ko che risale all’8 dicembre 2024. Un rendimento che racconta la solidità costruita negli ultimi mesi. In questa stagione gli azzurri sono rimasti imbattuti in tutte le 13 partite disputate in casa e un eventuale successo contro i salentini permetterebbe a Conte di raggiungere un primato importante nella storia recente del club. La vittoria consentirebbe infatti all’allenatore pugliese di eguagliare il record stabilito da Maurizio Sarri nella stagione 2015-2016: 14 gare consecutive al Maradona senza sconfitte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte vicino al record di Sarri: Napoli imbattuto al Maradona

Articoli correlati

Leggi anche: Sarri operato al cuore: intervento riuscito, rientro vicino contro il Napoli

Retroscena Conte: è successo tutto durante Napoli-Verona al MaradonaAntonio Conte è stato protagonista di un momento concitato a bordocampo durante Napoli-Verona, dopo il gol segnato da Giovanni Di Lorenzo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Conte vicino

Temi più discussi: Conte a caccia di un prestigioso record: di mezzo c’è anche il suo Lecce; Proprio il Lecce fra Conte e due traguardi importanti; Conte punta quota 600 punti. Il tecnico del Napoli è titolare di un record in Serie A; Corbo sicuro: Futuro? Conte ha mandato un messaggio pubblico alla squadra.

Proprio il Lecce fra Conte e due traguardi importantiIl tecnico del Napoli, Antonio Conte, è vicino al record dei 600 punti e le 180 vittorie, ma di mezzo c'è la gara con la squadra de ... ilnapolionline.com

Corriere dello Sport: Napoli, Conte in 600 puntiAntonio Conte è a un passo da un nuovo traguardo storico nella sua carriera da allenatore. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli potrebbe raggiungere quota 600 ... napolipiu.com

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha scritto oggi su X: «il Movimento 5 Stelle è vicino ai militari italiani che a Erbil hanno visto la loro base colpita da un drone, per fortuna sono illesi e sono in condizione di sicurezza. Altri 300 militari avevan - facebook.com facebook