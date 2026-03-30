Nuovo sold out al Maradona per Napoli-Milan Conte punta ad nuovo record

Il Maradona ha registrato un nuovo sold out per il match di Pasquetta tra Napoli e Milan. La gara vede in panchina l’allenatore del Napoli e l’allenatore del Milan, con quest’ultimo che mira a raggiungere un record. L’articolo si basa sulle informazioni provenienti da ForzAzzurri.

Tutto esaurito al Maradona per il big-match di Pasquetta. In vista del big-match tra il Napoli di Conte ed il Milan di Allegri, gara in. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Nuovo sold out al Maradona per Napoli-Milan, Conte punta ad nuovo record Articoli correlati Conte vicino al record di Sarri: Napoli imbattuto al MaradonaIl Napoli continua a trasformare lo stadio Maradona in un vero e proprio fortino. Leggi anche: Napoli, il Maradona spinge Conte: quasi sold out contro il Lecce