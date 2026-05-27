Le grandi star internazionali scelgono sempre più spesso i matrimoni in Sicilia per celebrare il giorno più importante. Tra ville storiche, hotel esclusivi e panorami sul mare, l’Isola continua infatti a conquistare artisti, influencer e personaggi dello spettacolo provenienti da tutto il mondo. Al centro del gossip degli ultimi giorni c’è Dua Lipa, che secondo diverse indiscrezioni avrebbe deciso di anticipare le nozze con Callum Turner scegliendo ancora una volta Palermo come cornice del matrimonio. Il weekend delle celebrazioni sarebbe previsto tra il 5 e il 7 giugno, con eventi organizzati tra la Galleria d’Arte Moderna e Palazzo Gangi, due delle location più prestigiose del capoluogo siciliano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalle vacanze ai fiori d’arancio: la Sicilia diventa il rifugio delle nozze vip

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ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP: Fragilità, valore e futuro di un patrimonio agricolo unico

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