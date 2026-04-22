Fiori d' arancio in corsia | al San Gerardo il paziente ricoverato sposa la sua amata

Un paziente ricoverato in un ospedale ha deciso di sposare la propria compagna durante il suo soggiorno in reparto. L'evento si è svolto all'interno della struttura sanitaria, con la presenza di amici e familiari. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con il personale medico che ha assistito alla scena. È stato celebrato un matrimonio improvvisato nel reparto, tra i fiori e le promesse di una vita insieme.

Benché ricoverato, ha deciso che il tempo per suggellare in eterno l'amore con la sua compagna fosse giunto. E ha così deciso di sposarla in ospedale. Protagonista del lieto evento è un paziente attualmente ricoverato nel reparto di Ematologia Adulti dell'Irccs San Gerardo. Il matrimonio al San.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate “Si sposa”. Fiori d’arancio per la famosissima cantante italiana: è arrivato l’annuncioIl mondo dello spettacolo è in fermento per una notizia che sta rimbalzando tra le testate giornalistiche e i salotti televisivi più seguiti del... Leggi anche: Fiori d'arancio nei The Jackal: Aurora ha detto 'sì' al suo Simone