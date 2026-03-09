Fiori d' arancio in Comune | il sindaco Basso convolerà a nozze

Il sindaco e il suo compagno, Loris Bazzo, si sposeranno in municipio dopo che l’assessore Walter De Bortoli e Marina Luccon avevano annunciato il loro matrimonio previsto per maggio. L’evento si svolgerà in un contesto pubblico, con la cerimonia che si terrà nel palazzo comunale. Questa decisione arriva a breve distanza dall’annuncio del matrimonio dell’assessore.

Nuovi fiori d'arancio in municipio. Già, perché subito dopo l'assessore Walter De Bortoli che convolerà a nozze il prossimo maggio con Marina Luccon, saranno il sindaco Alessandro Basso e il suo compagno, Loris Bazzo a giurarsi "amore eterno". Un importante passo avanti che di fatto, se mai ce ne fosse stato bisogno, legherà, in maniera ancora più stretta, sia sotto l'aspetto sentimentale che quello civilistico, due persone dello stesso sesso, che da oltre 5 anni si vogliono bene. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Per sempre sì di Sal da Vinci è l'inno del patriarcato»?: Enrico Galiano risponde 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

