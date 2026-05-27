Dalle tende da campeggio al lusso open air | ecco l' impero da 104 milioni fondato da due sorelle in Brianza

Due sorelle hanno fondato un'azienda in Brianza che oggi vale 104 milioni di euro. L'impresa, nata come laboratorio artigianale negli anni Settanta a Carate Brianza, produce tende da campeggio e strutture per il lusso all'aperto. Recentemente, le creazioni sono state utilizzate durante le Olimpiadi invernali 2026 a Cortina d’Ampezzo, dove atleti e visitatori hanno visto le tende e le strutture in uso.

C’è un filo invisibile che collega un piccolo laboratorio artigianale di Carate Brianza nato nella metà degli anni Settanta alle vette innevate di Cortina d’Ampezzo, dove hanno sfrecciato pochi mesi fa gli atleti delle Olimpiadi invernali 2026. È il filo della “Brianza del fare”, quella che non. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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