Da un garage a un impero da 300 milioni | così Legami che ora arriva a Monza ha battuto la crisi e Amazon

Un negozio Legami sta per aprire a Monza, vicino al Duomo, annunciando così l’espansione del marchio. La catena, nata come piccola attività in un garage, ha raggiunto un giro d’affari di 300 milioni di euro, superando le difficoltà della crisi e la concorrenza di Amazon. Attualmente, sulla vetrina del nuovo punto vendita campeggia la scritta “Coming soon”, mentre i lavori di allestimento sono in corso in vista dell’apertura ufficiale.

Per adesso c'è solo una vetrina dove campeggia la scritta “Cooming soon”. Con l'annuncio della nuova apertura e dell'imminente arrivo in città, a pochi passi dal Duomo, del primo negozio a insegna “Legami Milano”.Un marchio presente su matite e accessori che ormai da anni sono presenti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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INSIDE JEFF BEZOS' $120 MILLION CARIBBEAN PRIVATE ISLAND ESTATE

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