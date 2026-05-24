La scelta di Enzo Ricci lascia da vivo un impero da 400 milioni al nipote Perché una donazione invece del testamento

Un uomo ha deciso di lasciare un patrimonio di 400 milioni di euro al nipote attraverso una donazione mentre è ancora in vita, anziché con un testamento. La scelta evita il procedimento successorio e permette di trasferire direttamente i beni. La donazione è stata formalizzata in un atto notarile, garantendo la trasparenza e la regolarità legale. La decisione si inserisce nel contesto delle strategie di gestione patrimoniale nelle famiglie imprenditoriali italiane.

Milano, 24 maggio 2026 – Nella complessa liturgia del capitalismo familiare italiano, il passaggio di testimone avviene quasi sempre nel momento più doloroso e incerto: l'apertura di una successione ereditaria post-mortem. Esistono tuttavia eccezioni illuminate capaci di trasformare la transizione patrimoniale in un capolavoro di efficienza legale, fiscale e strategica. È l’emblematico caso di Enzo Ricci, storico patron del gruppo dolciario milanese ‘Tre Marie’, il quale, alla soglia dei 91 anni (che compirà il prossimo 26 maggio), ha scelto di non attendere il fastidioso titolo burocratico di de cuius. Il 30 aprile scorso, davanti a un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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