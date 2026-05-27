dalle palestre al mare la perla verde fa il pieno di sport

Mille nuotatori e cinquemila giovani calciatori e cestisti si sono riuniti in diverse strutture sportive e lungo la costa. La Perla verde ha visto un afflusso massiccio di atleti di tutte le età, dai bambini fino agli over 65. Tra le attività, si sono svolti anche i Campionati italiani di bridge dedicati ai senior. La partecipazione ha coinvolto numerosi partecipanti, creando un movimento intenso tra palestre e spiagge.

Mille nuotatori, cinquemila giovani calciatori e cestisti fino ad arrivare ai Campionati italiani dedicati ai senior over 65 di bridge. Ci saranno anche gli sportivi tra i protagonisti dell’invasione attesa per il ponte del 2 giugno. Difficile trovare una camera in città in quella che sarà la vera partenza della stagione. Il meteo degli ultimi giorni darà una spinta in più alle prenotazioni last minut, ma c’è chi ha prenotato per tempo: gli sportivi. Al Playhall Massimo Pironi vanno in scena, dal 27 maggio al 7 giugno, i Campionati italiani di categoria e master di tennis tavolo, un appuntamento nazionale che propone numerose gare di singolare e doppio per categorie, oltre alla Coppa Italia comitati regionali e ai Campionati italiani interforze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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