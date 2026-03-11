Sorsi di Mare nella Perla Verde oltre 300 operatori per il debutto del salone dei vini di Romagna

Nella Perla Verde si è appena conclusa la prima edizione di Sorsi di Mare, il salone dedicato ai vini DOP e IGP della Romagna. Oltre 300 operatori, tra ristoratori e produttori, hanno partecipato all’evento che si è focalizzato sul settore della ristorazione della Riviera. La manifestazione è stata organizzata per promuovere e valorizzare i vini locali.

Si è chiusa con un'ampia partecipazione la prima edizione di Sorsi di Mare, il nuovo salone professionale dedicato ai vini DOP e IGP della Romagna pensato per il mondo della ristorazione della Riviera. L'evento, ideato dal Consorzio Vini di Romagna, si è svolto lunedì 9 marzo al Palazzo del.