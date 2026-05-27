Dalle Dolomiti all’Etna passando dallo Stretto a nuoto | la sfida solidale partita da Trento

Da trentotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sfida solidale coinvolge un atleta che ha iniziato un percorso partendo dalle Dolomiti, attraversando l’arco alpino, fino a raggiungere la Sicilia. La sfida prevede di attraversare lo Stretto di Messina a nuoto e infine scalare il vulcano Etna. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. La traversata a nuoto dello Stretto è stata completata, mentre il percorso in bicicletta e l’ascesa all’Etna sono ancora in corso.

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Pedalare dall’arco alpino fino alla Sicilia, attraversare lo Stretto di Messina a nuoto e poi salire fino alla vetta dell’Etna. Non è soltanto una sfida sportiva estrema, ma un messaggio preciso quello lanciato da Alps2Etna, il gruppo di atleti e volontari con base in Trentino pronto a partire. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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