Una sfida solidale coinvolge un atleta che ha iniziato un percorso partendo dalle Dolomiti, attraversando l’arco alpino, fino a raggiungere la Sicilia. La sfida prevede di attraversare lo Stretto di Messina a nuoto e infine scalare il vulcano Etna. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. La traversata a nuoto dello Stretto è stata completata, mentre il percorso in bicicletta e l’ascesa all’Etna sono ancora in corso.

Pedalare dall’arco alpino fino alla Sicilia, attraversare lo Stretto di Messina a nuoto e poi salire fino alla vetta dell’Etna. Non è soltanto una sfida sportiva estrema, ma un messaggio preciso quello lanciato da Alps2Etna, il gruppo di atleti e volontari con base in Trentino pronto a partire. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trento da sogno: Milano ko, la Dolomiti Energia vola ai playoff tra l’entusiasmo della BTS ArenaTrento ha ottenuto una vittoria importante contro Olimpia Milano, con il punteggio di 84-74, davanti a un pubblico numeroso alla BTS Arena.

Ossini sfida lo Stretto: nuoto e solidarietà tra Sicilia e CalabriaUn nuotatore si prepara a attraversare lo Stretto di Messina, coinvolgendo anche atleti paralimpici.

Temi più discussi: Dalle Dolomiti all’Etna passando dallo Stretto a nuoto: la sfida solidale partita da Trento; I nuovi cammini che fanno scoprire un Trentino sconosciuto. E sono adatti a tutti; Un giorno, scendendo dalle Apuane, il suo occhio cadde su una misteriosa macchia rossa: era il tetto di quella che sarebbe diventata la loro casa. Ci ha lasciato Mieko Maraini, moglie del celebre antropologo e scrittore.

Dalle Dolomiti all’Etna passando dallo Stretto a nuoto: la sfida solidale partita da TrentoPedalare dall’arco alpino fino alla Sicilia, attraversare lo Stretto di Messina a nuoto e poi salire fino alla vetta dell’Etna. Non è soltanto una sfida sportiva estrema, ma un messaggio preciso quell ... trentotoday.it

Dalle Dolomiti alla Sicilia: le montagne italiane perfette da scoprire in primaveraLa montagna in primavera è sempre più scelta da chi desidera una vacanza lontana ... msn.com