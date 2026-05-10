Trento da sogno | Milano ko la Dolomiti Energia vola ai playoff tra l’entusiasmo della BTS Arena

Trento ha ottenuto una vittoria importante contro Olimpia Milano, con il punteggio di 84-74, davanti a un pubblico numeroso alla BTS Arena. La partita ha permesso alla squadra di accedere per la decima volta ai playoff di LBA Unipol. La vittoria ha concluso una stagione caratterizzata da risultati significativi, con la squadra che ha mostrato determinazione e solidità durante l’incontro.

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