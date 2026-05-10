Trento da sogno | Milano ko la Dolomiti Energia vola ai playoff tra l’entusiasmo della BTS Arena
Trento ha ottenuto una vittoria importante contro Olimpia Milano, con il punteggio di 84-74, davanti a un pubblico numeroso alla BTS Arena. La partita ha permesso alla squadra di accedere per la decima volta ai playoff di LBA Unipol. La vittoria ha concluso una stagione caratterizzata da risultati significativi, con la squadra che ha mostrato determinazione e solidità durante l’incontro.
La notte che Trento aspettava è arrivata. La Dolomiti Energia firma una delle vittorie più pesanti della sua stagione, supera 84-74 l’Olimpia Milano davanti al pubblico sold out della BTS Arena e conquista con pieno merito l’accesso ai playoff di LBA Unipol per la decima volta nella propria.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Trento lotta ma non basta: Reggio Emilia passa alla BTS Arena (82-90). Gli highlightsAlla BTS Arena di Trento, davanti a quasi 4mila spettatori, la Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta per 82-90 contro la UNA Hotels Reggio Emilia...
Torino ’81 vola ai playoff: vittoria chiave e sogno Serie A1La Reale Mutua Torino ’81 Iren ha blindato la propria posizione nei playoff della Serie A2 femminile, garantendosi l’accesso alla fase decisiva del...
Argomenti più discussi: L’Olimpia a Trento prepara i playoff cercando la 10° in trasferta; Trento Film Fest, contraddizioni vivide della montagna; Trento espugna Udine e resta in corsa playoff: decisiva l’ultima giornata contro Milano; Doppia sconfitta per le regionali, Trieste cade a Milano, Trento sbanca Udine.