In molte scuole, le classi sono coinvolte in diverse chat di WhatsApp, tra cui quella ufficiale dei genitori. Spesso si scambiano messaggi e vocali infiniti, creando un flusso continuo di comunicazioni. Le conversazioni si moltiplicano, e i vocali diventano frequenti, rendendo difficile gestire il flusso di informazioni. Questa situazione può portare a un sovraccarico di notifiche e a difficoltà nel mantenere un uso equilibrato dell’app.

Ogni classe ha la sua chat, anzi ne ha ben più di una. C’è quella ufficiale dei genitori, che dovrebbe servire a ricordare una scadenza, un’uscita didattica, una variazione d’orario, una raccolta di soldi per il regalo alle maestre o ai professori; poi c’è quella parallela per un compleanno, nata per decidere se portare la torta al parco o in ludoteca; poi quella dei pochi, nella quale si commenta ciò che succede nella chat dei molti; poi quella dei rappresentanti, in cui si stabilisce come formulare il messaggio che verrà pubblicato nella chat generale. Poi ci sono quelle oltre la scuola: quella della squadra di calcio, quella del corso di... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dalle chat di scuola ai vocali infiniti: dieci regole d’oro per gestire WhatsApp in modo sano

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