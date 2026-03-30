WhatsApp ha annunciato l’introduzione di una funzione di riassunto automatico basata sull’intelligenza artificiale per tutte le chat non lette. La funzione mira a riassumere i contenuti delle conversazioni accumulate durante le ore di inattività, offrendo agli utenti un riepilogo sintetico delle chat non viste. L’aggiornamento riguarda tutte le chat che risultano ancora non lette nell’app.

La funzione di riassunto automatico delle chat su WhatsApp sta per evolversi in modo importante. Chi utilizza l’app quotidianamente conosce bene la sensazione di caos quando, dopo qualche ora offline, si ritrova con decine o addirittura centinaia di messaggi non letti. Una situazione ancora più comune nei gruppi più attivi. Proprio per questo, l’ultima versione beta per Android introduce una soluzione concreta per semplificare tutto. Fino a oggi, la funzione basata sull’intelligenza artificiale permetteva di ottenere un riassunto di una sola conversazione alla volta. Utile, ma poco pratica per chi gestisce molte chat. Ogni riepilogo richiedeva un’azione separata, rendendo il processo lento e ripetitivo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp introduce i riassunti AI per tutte le chat non lette

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