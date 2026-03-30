WhatsApp | l’AI riassume tutte le chat non lette in un colpo solo

Una nuova funzione di WhatsApp permette di riassumere tutte le chat non lette in un unico messaggio generato dall'intelligenza artificiale. La novità mira a semplificare la gestione delle notifiche, offrendo un riepilogo rapido delle conversazioni ancora in sospeso. La modalità sarà disponibile nelle prossime versioni dell’app, senza modificare le impostazioni di base o richiedere interventi manuali.

La messaggistica istantanea sta per cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo le notifiche non lette. WhatsApp introdurrà presto una funzione di intelligenza artificiale capace di sintetizzare contemporaneamente il contenuto di molteplici conversazioni, permettendo agli utenti di recuperare informazioni essenziali senza dover aprire ogni singola chat. Questa novità, già visibile nella versione beta 2.25.21.12 per Android, rappresenta un’evoluzione naturale della capacità di generare riassunti automatici e privati. L’innovazione si concentrerà sulla possibilità di analizzare flussi di messaggi imponenti, tipici dei gruppi molto attivi o delle comunicazioni intense della giornata lavorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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