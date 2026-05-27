La Cina sta ampliando il proprio sistema di sorveglianza integrando l’intelligenza artificiale in modo più diffuso. La rete di monitoraggio pubblico, già tra le più vaste al mondo, ora utilizza tecnologie avanzate di analisi video e sistemi di polizia predittiva. Questa evoluzione mira a migliorare il controllo sociale e la gestione della sicurezza pubblica attraverso l’impiego di sistemi automatizzati e intelligenti. La tecnologia viene applicata a diversi aspetti del monitoraggio, con un incremento dell’uso di sistemi di videosorveglianza e analisi predittiva.

La Cina sta compiendo un nuovo salto tecnologico nel campo della sorveglianza interna, integrando sistemi avanzati di intelligenza artificiale nella più vasta rete di monitoraggio pubblico esistente al mondo. Secondo un’inchiesta del Financial Times, le autorità locali stanno aggiornando telecamere, server e piattaforme software con strumenti capaci non solo di registrare immagini, ma anche di interpretare comportamenti, prevedere situazioni di rischio e identificare automaticamente potenziali minacce in tempo reale. Il progetto rappresenta una delle più importanti modernizzazioni dell’apparato di controllo cinese dagli anni 2010, quando Pechino investì circa 300 miliardi di yuan per costruire una rete capillare di telecamere distribuite in città, infrastrutture strategiche e aree sensibili. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla videosorveglianza alla polizia predittiva. Così il controllo sociale di Pechino integra l’IA

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