Dalla sicurezza a scuola alla maggiore videosorveglianza 13 azioni della Polizia Locale e 758mila euro intercettati

Negli ultimi anni, la Polizia locale di Cesena ha avviato un percorso di sviluppo e innovazione volto a rafforzare la sicurezza urbana e la qualità della vita dei cittadini. Sono state adottate 13 azioni specifiche, tra cui interventi in ambito scolastico e l’aumento delle telecamere di videosorveglianza. Durante questo periodo, sono stati intercettati circa 758mila euro di fondi destinati a progetti e iniziative.

Nel corso degli ultimi anni la Polizia locale di Cesena ha intrapreso un percorso di crescita strutturata e innovazione che ha avuto come obiettivo principale il miglioramento della sicurezza urbana e, più in generale, della qualità della vita dei cesenati. Si tratta di un lavoro costruito nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Terni, maggiore sicurezza nelle scuole: alcooltest, drogatest e vigilanza della polizia localeUna somma pari a 27 mila 908,60 euro è stata assegnata dal Ministero dell’Interno al Comune di Terni, a seguito della sottoscrizione del protocollo... Sicurezza a Trento: 253mila euro per l’élite della Polizia LocaleLa giunta provinciale di Trento ha deliberato un investimento di oltre 253mila euro per potenziare le competenze della polizia locale attraverso un... Temi più discussi: Peschiera, studenti di Sordio a scuola di sicurezza; Sicurezza studenti, più controlli all’uscita da scuola; Terni, maggiore sicurezza nelle scuole: alcooltest, drogatest e vigilanza della polizia locale; Cordenons, gli studenti a lezione con i poliziotti della Sicurezza Cibernetica. La Polizia Locale fa scuola: per oltre 150 ragazzi una lezione sul tema dell'uso delle droghe e dello spaccioSono stati oltre 150 gli studenti protagonisti delle speciali lezioni tenute nei giorni scorsi dalla Polizia Locale Terre Estensi per le classi seconde e terze dell'Istituto Einaudi di Ferrara, sul de ... cronacacomune.it Sicurezza stradale, studenti in prima linea: lezioni pratiche con la Polizia localeA Trieste studenti e Polizia locale insieme per promuovere la sicurezza stradale tra i giovani e futuri conducenti. nordest24.it Istruttore Vigilanza (polizia locale ex categoria C1). cede Comune di Milano (Milano città). per qualsiasi comune e provincia di Bari Taranto Brindisi Lecce. Motivo della richiesta di interscambio: avvicinamento familiare. Ticket elettronic - facebook.com facebook #Aggiornamento #Viabilità La Centrale operativa della Polizia locale comunica che la viabilità è tornata regolare x.com