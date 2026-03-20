Un articolo analizza come alcune reazioni dei cittadini alla microcriminalità siano state etichettate dalla sinistra come “fascismo dai balconi”. La narrazione mira a delegittimare il governo di centrodestra, concentrandosi sui commenti e sui comportamenti pubblici senza approfondire i fatti relativi alla sicurezza o alle cause della microcriminalità. La discussione si focalizza sulle interpretazioni politiche delle reazioni popolari.

Quando una novantenne viene trascinata per terra da uno scippatore e i residenti scendono dai palazzi per fermarlo, la sinistra italiana ha un nome per questo: fascismo. Quando un commerciante napoletano spiega a un branco di maranza che nel suo quartiere si porta rispetto, è fascismo. Quando i pendolari della metro di Roma cacciano le borseggiatrici dal vagone perché lo Stato non è in grado di farlo, è fascismo. Quando un cittadino filma una ladra recidiva con il telefonino, è violenza. Quando uno youtuber documenta quello che accade ogni giorno nelle stazioni metropolitane, la CGIL scrive al Prefetto. Si chiama controllo sociale. In ogni società funzionante opera su due livelli: lo Stato, con il monopolio della forza; la comunità, con il monopolio della disapprovazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Fascismo dai balconi”, il controllo sociale e l’etichetta data dalla sinistra alle reazioni dei cittadini alla microcriminalità

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