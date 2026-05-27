Dalla tintura per capelli ai formaggi morbidi | quali sono gli oggetti insoliti vietati in aereo

Tra gli oggetti vietati in aereo ci sono anche tinture per capelli e formaggi morbidi, considerati potenzialmente pericolosi durante il volo. La lista include vari prodotti di uso quotidiano che, per motivi di sicurezza, non possono essere trasportati a bordo. Questi divieti si applicano a sostanze che potrebbero rappresentare rischi, come liquidi o alimenti con caratteristiche particolari, anche se comunemente usati in ambito domestico.

Sapete che alcuni oggetti di uso comune non possono essere portati in aereo? Dalle tinture per capelli al formaggio morbido: ecco tutto ciò che potrebbe essere pericoloso ad alta quota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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