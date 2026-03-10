Da metà ottobre, diversi droni statunitensi sono decollati dalla base di Sigonella e si sono diretti verso il Golfo Persico. Questi velivoli vengono utilizzati sia per attività di sorveglianza e ricognizione che per supportare operazioni militari nella regione. Le missioni si sono intensificate in concomitanza con l’attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Dall’inizio dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l ‘Iran, ma anche nei giorni precedenti, sono numerosi i voli di droni Usa dalla base di Sigonella verso il Golfo Persico. Decolli e atterraggi con cadenza quasi giornaliera di un MQ-4C Triton che – dopo un viaggio di oltre 3.500 chilometri – pattuglia per ore il tratto di mare davanti alle coste iraniane prima di rientrare in Sicilia. Ma quali sono le caratteristiche di questo drone e, soprattutto, qual è il suo reale utilizzo? Il 5 marzo scorso, parlando delle basi militari Usa in Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato che l’utilizzo è concesso “in virtù di accordi che risalgono al 1954?: intesa bilaterale, va precisato, per gran parte secretata, quindi non pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quali sono i droni Usa che decollano da Sigonella e a cosa servono: dalla protezione contro gli attacchi dell’Iran al supporto ai raid

Iran, da Aviano a Sigonella: le basi Usa in Italia solo per rifornimento e logistica. Ma il Muos di Niscemi è fondamentale per gli attacchiRoma, 6 marzo 2026 – Nella base aerea americana di Aviano, a Pordenone, è stato alzato il livello di allarme anche se formalmente non viene...

Droni Usa partiti dalla base di Sigonella in Sicilia: le missioni prima e dopo l'attacco all'IranUn drone Triton della Marina statunitense è partito la mattina di mercoledì dalla stazione di Sigonella diretto verso il Golfo.

