Preparati galenici per dimagrire | quali sono i principi attivi vietati

Le autorità sanitarie hanno disposto il divieto di prescrizione e preparazione di preparati galenici dimagranti contenenti paroxetina e altri farmaci SSRI. Questa misura riguarda tutte le formulazioni personalizzate con questi principi attivi, che non sono più consentite per uso dimagrante. La decisione si basa su considerazioni di sicurezza e sulla mancanza di approvazione ufficiale per questo tipo di utilizzo.

Con il decreto del 30 dicembre 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2026 a tutela della salute dei pazienti, il Ministero della Salute ha introdotto un divieto sull'uso specifico di alcuni farmaci nei preparati galenici per dimagrire. La misura stabilisce lo stop alla prescrizione medica e alla vendita in farmacia di preparazioni dimagranti contenenti paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Il provvedimento mira a tutelare i pazienti da potenziali rischi associati all'uso improprio di molecole nate per altri scopi terapeutici.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Preparati galenici per dimagrire: quali sono i principi attivi vietati Notizie correlate Influencer marketing: quali sono i marchi moda più attivi sui social?Nel mondo dei social è tutta questione di KPI-Key Performance Indicators, ossia le metriche quantitative che misurano l’efficacia di un’azienda nel... Nuove isole pedonali di via Candelai e via Venezia: ecco quali sono i tratti vietati alle autoPubblicata l'ordinanza che istituisce il divieto di transito dei veicoli, ma non per tutta l'estensione delle due strade. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Moige: Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori. Preparati galenici per dimagrire, scatta il divieto per alcuni principi attiviRoma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - Scatta il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri ... notizie.tiscali.it Tisane per dimagrire: scienza e proprietà dei fitoterapiciScopri come le tisane per dimagrire aiutano a stimolare il metabolismo e drenare i liquidi. Guida completa agli ingredienti e ai consigli d'uso ... quotidianodiragusa.it