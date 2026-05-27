Una chimica ha sviluppato una formula innovativa che ha portato a un nuovo tipo di gin. La scelta di una bottiglia scura ha attirato l’attenzione nel settore, distinguendosi dalle confezioni tradizionali. Questa decisione ha contribuito a differenziare il prodotto, rendendolo immediatamente riconoscibile sugli scaffali. La combinazione di tecnica e design ha portato a un cambio di rotta nel mercato del gin.

? Domande chiave Come ha fatto una chimica a rivoluzionare il mercato del gin?. Perché la scelta di una bottiglia scura sbalzò i colleghi?. Cosa ha ispirato la nuova ricetta botanica a Città del Messico?. Come si bilanciano due alambicchi diversi per creare un classico?.? In Breve Nora Torpey coordina la distribuzione globale simultanea della nuova linea premium.. La nuova versione utilizza il fiore di cacao ispirato a Città del Messico.. Il processo produttivo impiega i due alambicchi Bennett Still e Carter-Head Still.. La nuova bottiglia bianca affiancherà l'iconica etichetta nera nei bar mondiali.. Il 27 maggio 2026, in una luminosa veranda milanese sopra il rumore della città, Lesley Gracie racconta come la sua visione abbia trasformato il mercato globale dei distillati partendo da una sfida ambiziosa lanciata nel 1999. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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